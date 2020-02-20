Дополненная и виртуальная реальности: что это такое и какое влияние на мозг

Еще недавно виртуальная реальность была только в фантастических фильмах о "далеком будущем". Сейчас – это уже реальность. Уже есть инструменты с дополненной и виртуальной реальностью, которые все активнее проникают в нашу жизнь.

Что же такое дополненная и виртуальная реальности? Какие между ними различия, а также какое воздействие на мозг могут нанести. Об этом написали журналисты портала kunsht.com.ua.

Дополненная реальность

Впервые об augmented reality (AR – дополненная реальность) написал в 1901 году Франк Баум в романе "The Master Key" (Мастер-ключ).

К теме: Видео дня: человек в реактивном рюкзаке поднялся на рекордную высоту

В 1968 году Айвен Сазерленд изобрел первый дисплей-шлем (так называемый head-mounted display), а в 1990-м Том Кодел придумал термин дополненная реальность.

С помощью дополненной реальности можно видеть окружающий мир немного видоизмененным, тогда как в виртуальной реальности происходит полное погружение в "общий интерфейс шлюза" (Common Gateway Interface) – среда, сгенерированная компьютером.

В более широком контексте дополненная реальность – это попытка ученых сделать компьютерные интерфейсы невидимыми, при этом улучшая взаимодействие человека с реальным миром.



Дополненная реальность: существует ли угроза

В чем угроза

Как утверждают ученые, AR может быть использована не только в благих делах. Так, японский режиссер и дизайнер Кеичи Мацуда в своих работах показывает возможные злоупотребления в области дополненной реальности. Например, в видео Hyper-Reality демонстрирует абсурдный и провокационный вариант развития AR: человек находится в мире, где вся его жизнь обусловлена взаимодействием с этой технологией, поэтому в определенной степени пользователь теряет свободу. Но не повлечет ли чрезмерное применение AR уменьшение креативности?

При этом американский медиахудожник Зах Либерман со своей визуализацией звуковых волн в пространстве показывает, что это не так, ведь использование средств дополненной реальности помогает фантазировать на новом уровне.

Виртуальная реальность

Виртуальная реальность (VR) – это компьютерный сценарий, имитирующий реалистичный опыт. Для его создания можно использовать панорамные (360 градусов) фото или видео. При этом графически созданные элементы помогают перенести человека в совершенно другой мир.

Интересно: Секс-роботы с искусственным интеллектом – ученые объяснили, почему они опасны

Воздействие на мозг

Реагирует ли мозг человека в виртуальной реальности и какая разница между двумя реальностями, и как мозг распознает каждую из них? Нейробиолог Джон О'Киф и норвежские супруги Эдвард и Мэй-Бритт Мозер получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие "пространственных клеток".

Они объясняют, когда животное воспринимает окружающую среду, образуются определенные нервные структуры, состоящие из клеток, которые кодируют пространственную информацию. Каждый такой нейрон активируется именно тогда, когда организм возвращается к месту, информация о котором в нем закодирована.

Поэтому такие нервные структуры могут образовываться даже во время пребывания в виртуальной реальности. То есть наш мозг может закодировать нейроны для мест, которые не являются реальными, или переживать виртуальный опыт как реальный. Это открытие означает, что виртуальная реальность обманывает наш мозг, по крайней мере частично.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.