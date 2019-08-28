Facebook работает над новым мессенджером Threads: что об этом известно

13 Читати новину українською
Facebook работает над новым мессенджером Threads
Facebook работает над новым мессенджером Threads / unsplash

Журналисты ресурса The Verge выяснили, что вскоре арсенал мессенджеров Facebook пополнится еще одним приложением – Threads. Новый сервис станет дополнением для Instagram: он упростит общение пользователей и откроет перед ними ряд уникальных возможностей.

Что известно о разработке предыдущей версии мессенджера? По информации The Verge, в мае 2019 года авторы Instagram прекратили работу над приложением для обмена сообщениями Direct, который разрабатывался с конца 2017 года.

Читайте также: Рейтинг самых популярных приложений в мире

Руководство сервиса объяснило, что бета-тестерам не понравилась необходимость переключаться между Instagram и другой программой, когда они хотели отправить личное сообщение. Однако в компании по-прежнему заинтересованы в расширении возможностей обмена сообщениями.

Что извествно о новом мессенджере Threads? На скриншотах будущей программы Threads, которые получили журналисты, видно, что предполагает общение пользователей с людьми из их списка "близких друзей" в Instagram.

Threads
Скриншот из нового месенджера Threads

Сервис даст возможность в режиме реального времени делиться различной информацией, включая местоположение, скорость передвижения, уровень заряда аккумулятора смартфона и тому подобное. Пользователи также смогут обновлять свой статус вручную. Он будет отображаться в основной ленте вместе с сообщениями.

Переписка в Threads очень напоминает переписку в Instagram. Сообщения от друзей отображаются в центральной ленте, а аватарки отмечаются зеленой точкой, указывающей, кто из контактов в данный момент активен.

В разделе "Темы" можно будет просматривать опубликованные материалы знакомых. В Threads также будет доступна камера для отправки фото и видео.

Дата выхода приложения. О сроках релиза Threads пока нет информации.


Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Алексей Гончарук – биография кандидата в премьер-министры Украины
сегодня
3957
Теги: Техно Instagram Facebook Приложения Новости Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Осенняя презентация Apple 2019: что представит компания, когда и где смотреть
27 августа 18:09 Осенняя презентация Apple 2019: что представит компания, когда и где смотреть
610
Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника
27 августа 16:04 Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника
383
Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
26 августа 21:02 Кто такой Лэй Цзюнь: биография и история успеха основателя Xiaomi
Анастасія Можаровська 1667
Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
25 августа 18:06 Кто такая Маргарет Гамильтон: покорительница Луны, о которой привыкли молчать
507
Кто такой Нил Армстронг: интересные факты о первом человеке на Луне
25 августа 08:09 Кто такой Нил Армстронг: интересные факты о первом человеке на Луне
Анастасія Кушпіт 668
Новости
Больше новостей
Залиште відгук