Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение в приложении Приват24.
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Почему Приват24 приостановит обработку платежей
В Приват24 через всплывающее окно разработчики сообщили, что в приложении ночью 13 июля будут продолжаться технические работы.
13 июля с 00:00 до 2:00 ночи, мы проводим технические работы, во время которых, будет отсутствовать возможность проводить любые платежи или переводы с помощью Приват24,
– говорится в сообщении.
В банке также извинились у своих клиентов за временные неудобства.
В Приват24 ночью 13 июля будут продолжаться технические работы в течение 2 часов / Скриншот из приложения Приват24
К слову, ранее "Приватбанк" проводил технические работы в ночь на 14 июня с 00:05 до 06:30. Тогда были недоступны операции с картами, платежи, не работали банкоматы и POS-терминалы.