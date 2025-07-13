Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення у застосунку Приват24.

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Чому Приват24 призупинить опрацювання платежів

У Приват24 через спливне вікно розробники повідомили, що у застосунку вночі 13 липня будуть тривати технічні роботи.

13 липня з 00:00 до 2:00 ночі, ми проводимо технічні роботи, під час яких, буде відсутня можливість проводити будь-які платежі чи перекази за допомогою Приват24,

– мовиться у повідомленні.

У банку також перепросили у своїх клієнтів за тимчасові незручності.



У Приват24 вночі 13 липня триватимуть технічні роботи впродовж 2 годин / Скриншот із застосунку Приват24

До слова, раніше "Приватбанк" проводив технічні роботи в ніч на 14 червня з 00:05 до 06:30. Тоді були недоступні операції з картками, платежі, не працювали банкомати та POS-термінали.