Facebook сообщил об утечке данных сотен пользователей Android

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Facebook сообщил об утечке данных пользователей / unsplash.com

Социальные сети Facebook и Twitter сообщили о новой утечке данных пользователей. В открытый доступ попали сотни частных пользователей Android.

Причиной утечки стало использование учетных записей с этих соцсетей для входа в Google Play, передает CNBS.

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Детали

Как сказано в отчете исследователей безопасности, который передали компаниям, приложение для разработки программного обеспечения под названием One Audience предоставляет сторонним разработчикам доступ к личным данным пользователей.

Это адреса электронной почты, имена и последние твиты. В Facebook говорят, что удалили со своей платформы программы One Audience и Mobiburn и призвали пользователей внимательнее относиться к приложениям, в которых они авторизуються с помощью социальных сетей.

via GIPHY

При этом в Twitter говорят, что предупредили об уязвимости Google и Apple, чтобы они убрали эти программы из магазинов приложений.

Пока нет данных, что утечка могла задеть пользователей iOS.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Интернет Новости Техно Facebook Twitter
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