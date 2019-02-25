Флагманский смартфон LG G8 ThinQ получил несколько интересных фишек

Компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон G8 ThinQ. Это устройство стало первым флагманским телефоном компании серии G, в котором не применили ЖК-дисплей.

Характеристики LG G8 ThinQ

Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мА/ч.

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С обеих сторон смартфон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Что касается других характеристик, то LG G8 ThinQ получил беспроводную зарядку, стереодинамики, стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной стороне панели.

LG G8 ThinQ может иметь 2 или 3 камеры

Основная камера – тройная с разрешением модулей: 16, 12 и 12 Мп. Интересно, что на некоторых рынках новинка будет иметь всего два модуля.

Фронтальная система получила датчик с разрешением на 8 Мп, работающий в паре с ToF для оценки расстояния.

Интересные фишки

ToF технология работает для разблокировки смартфона по сосудистому рисунку руки (Hand ID) или по объемной модели лица (Face unlock).

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Еще одна интересная фишка – Air Motion. Так, не касаясь дисплея, можно выполнять звонки, увеличивать или уменьшать громкость, делать снимки экрана и тому подобное. Как отметили производители, эта функция пригодится для водителей, пловцов и тех, кто ходит в массивных перчатках.

Что касается цены и старта продаж, то эту информацию пока не сообщили.

LG G8 ThinQ : видеообзор

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