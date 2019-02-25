Флагманский смартфон LG G8 ThinQ получил несколько интересных фишек

35 Читати новину українською
LG G8 ThinQ: характеристики и цена
LG G8 ThinQ: характеристики и цена / Фото из открытых источников

Компания LG официально представила свой новый флагманский смартфон G8 ThinQ. Это устройство стало первым флагманским телефоном компании серии G, в котором не применили ЖК-дисплей.

Характеристики LG G8 ThinQ

Новинка получила 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120х1440 пикселей. Устройство работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3500 мА/ч.

Читайте также: Видео дня: как работает гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold

С обеих сторон смартфон покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5. Также он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Что касается других характеристик, то LG G8 ThinQ получил беспроводную зарядку, стереодинамики, стандартный разъем для наушников. Сканер отпечатков пальцев размещен на тыльной стороне панели.

LG G8 ThinQ

LG G8 ThinQ может иметь 2 или 3 камеры

Основная камера – тройная с разрешением модулей: 16, 12 и 12 Мп. Интересно, что на некоторых рынках новинка будет иметь всего два модуля.

Фронтальная система получила датчик с разрешением на 8 Мп, работающий в паре с ToF для оценки расстояния.

Интересные фишки

ToF технология работает для разблокировки смартфона по сосудистому рисунку руки (Hand ID) или по объемной модели лица (Face unlock).

Читайте также: Партии на всех не хватит: украинцы активно раскупают смартфон Samsung Galaxy S10

Еще одна интересная фишка – Air Motion. Так, не касаясь дисплея, можно выполнять звонки, увеличивать или уменьшать громкость, делать снимки экрана и тому подобное. Как отметили производители, эта функция пригодится для водителей, пловцов и тех, кто ходит в массивных перчатках.

Что касается цены и старта продаж, то эту информацию пока не сообщили.

LG G8 ThinQ : видеообзор

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
сегодня
4460
Теги: Техно Смартфоны Новости Техно LG
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
23 февраля 20:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
Анастасія Можаровська 4049
Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
23 февраля 14:03 Стильные беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds: характеристики и цена в Украине
471
Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
22 февраля 15:16 Новые смарт-часы Galaxy Watch Active: что умеют и сколько будут стоить в Украине
317
Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
21 февраля 11:11 Samsung Galaxy Fit и Galaxy Fit E: цена и характеристики стильных фитнес-браслетов
314
Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально
20 февраля 22:54 Samsung Galaxy S10: флагманскую линейку смартфонов представили официально
1803
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук