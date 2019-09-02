Где будут жить люди на Марсе: SpaceX показала размещения будущих колоний

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Где будут жить люди на Марсе
Где будут жить люди на Марсе / Фото из открытых источников

Компания SpaceX продолжает активно готовиться к экспедиции на Марс и направила запрос NASA на фото ландшафтов поверхности Красной планеты. Таким образом компания Илона Маска планирует определить наиболее удобное место для приземления звездолета Starship.

Как сообщает CNET, ознакомиться с потенциальными "адресам" будущих марсианских колоний уже сейчас могут все желающие.

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Где может приземлиться корабль SpaceX Starship? В базе данных камеры Mars Reconnaissance Orbiter HiRise есть целый ряд изображений, обозначенных как "место посадки для кандидатов экспедиции SpaceX". Одним из главных требований компании к ландшафту – равнинная местность и отсутствие камней.


Вероятное место приземления SpaceX Starship

Одним из лучших регионов Марса с подобными характеристиками считается равнина Аркадия.

Что известно о миссии на Марс? Уже несколько лет аэрокосмическая компания работает над космическим кораблем нового поколения Starship. Его прототип под названием Starhopper недавно прошел один из заключительных этапов предполетных испытаний, а глава SpaceX Илон Маск уверен, что в ближайшее время человек сможет колонизировать Марс.

Пилотируемая экспедиция на Марс предварительно запланирована на 2024 год – уже сейчас NASA определило 47 возможных посадочных мест, вблизи которых можно будет разместить первые колонии.

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Ознакомиться с большой подборкой снимков марсианских ландшафтов можно на официальном сайте аэрокосмического агентства.

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Теги: Техно Новости Техно SpaceX NASA Марс Космос
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