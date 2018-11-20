Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика

Как свидетельствуют результаты социологического исследования, 30% активных пользователей интернета живут в селах. Это на 10 % больше, чем пользователей в небольших городах.

Эта информация есть в исследовании, опубликованном исследовательским агентством Factum group.

Так, в городах населением до 100 тысяч проживают 21% активных пользователей интернета. Наибольший процент пользователей проживают в крупных городах (с населением свыше 100 тысяч).

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Что касается возраста, то картина прогнозируема – самыми активными пользователями являются люди, которым 25-34 года – 28% от всех активных пользователей. Еще четверть – люди 35-44 лет.

Больше всего пользователей интернета живет в больших городах

Наименьший прослойка пользователей, которым больше 65 лет – их всего 4% от общего количества активных пользователей интернетом.

Соотношение между мужчинами и женщинами относительно пользования интернетом в Украине почти одинаковое – 48% мужчин и 52% женщин.

Опрос проводили по всей территории Украины, за исключением оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Участие принимали граждане, которым более 15 лет.

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