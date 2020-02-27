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Гибкий смартфон Microsoft Surface Duo получит интересную замену внешнему дисплею

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Microsoft Surface Duo / STEREO

Смартфон Microsoft Surface Duo, который анонсировали осенью 2019 года, получил сразу два основных дисплея, но при этом остался без внешнего экрана для просмотра уведомлений. Впрочем, у инженеров Microsoft нашлось решение этой проблемы, которое позволяет быстро просмотреть сообщения, не переводя устройство в режим планшета.

Перегляд повідомлень

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Згідно з новим відеотизером, який опубліковали в мережі, користувачам Surface Duo буде досить легко відкрити складний пристрій, щоб прочитати текст повідомлення, "вписаний" у вузький стовпець біля краю дисплея. Якщо сповіщень накопичиться багато, їх можна перегорнути, як при звичайній роботі смартфона.

Як можна переглядати повідомлення – дивіться відео

Додаткові корисні функції

Ще однією корисною особливістю апарату стане можливість розвороту дисплея на 360 градусів. У такому положенні він буде нагадувати звичайний моноблок і дозволить легко утримувати модель однією рукою, наприклад, під час дзвінка.

Microsoft Surface Duo можна буде розгорнути на 360 градусів – дивіться відео

Дата презентації

Реліз Surface Duo очікується взимку 2020 року. Одночасно повинна відбутися прем'єра 13-дюймового складного апарату Microsoft Surface Neo на Windows 10X. Точна дата презентації та ціна новинок ще не оголошені.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Microsoft Новости Техно Техно Смартфоны
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