Гибкий смартфон Microsoft Surface Duo получит интересную замену внешнему дисплею
Смартфон Microsoft Surface Duo, который анонсировали осенью 2019 года, получил сразу два основных дисплея, но при этом остался без внешнего экрана для просмотра уведомлений. Впрочем, у инженеров Microsoft нашлось решение этой проблемы, которое позволяет быстро просмотреть сообщения, не переводя устройство в режим планшета.
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Згідно з новим відеотизером, який опубліковали в мережі, користувачам Surface Duo буде досить легко відкрити складний пристрій, щоб прочитати текст повідомлення, "вписаний" у вузький стовпець біля краю дисплея. Якщо сповіщень накопичиться багато, їх можна перегорнути, як при звичайній роботі смартфона.
Як можна переглядати повідомлення – дивіться відео
Додаткові корисні функції
Ще однією корисною особливістю апарату стане можливість розвороту дисплея на 360 градусів. У такому положенні він буде нагадувати звичайний моноблок і дозволить легко утримувати модель однією рукою, наприклад, під час дзвінка.
Microsoft Surface Duo можна буде розгорнути на 360 градусів – дивіться відео
Дата презентації
Реліз Surface Duo очікується взимку 2020 року. Одночасно повинна відбутися прем'єра 13-дюймового складного апарату Microsoft Surface Neo на Windows 10X. Точна дата презентації та ціна новинок ще не оголошені.
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