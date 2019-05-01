Гибкий смартфон от Motorola засветился на фото

Компания Motorola работает над созданием своего варианта смартфона со складным дисплеем. Он получит название Motorola Razr (2019). В сети даже появились фото с будущей новинкой.

Как информирует Gizchina, это будет переиздание легендарного аппарата, который имел большую популярность в свое время.

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Детали. Новая версия Motorola Razr получит большой экран, который можно сложить. Он будет складываться внутрь по принципу телефона-лягушки. Новика будет отличаться от известных версий гибких смартфонов от Samsung и Huawei, которые в развернутом виде больше напоминают планшет.

Это сделает Motorola Razr компактным и защитит экран от механических повреждений. Внизу есть выступ, чтобы процесс сборки был проще.

Motorola Razr (2019) работает по принципу жабки

Цена и дата анонса. Когда компания выпустит новинку, пока ничего неизвестно. Что касается цены, то по слухам, он будет стоить, как и другие аналоги – Galaxy Fold и Mate X — то есть около 2 тысяч долларов.

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