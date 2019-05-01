Гибкий смартфон от Motorola засветился на фото

7 Читати новину українською
Фото Motorola Razr (2019)
Фото Motorola Razr (2019) / gizchina.com

Компания Motorola работает над созданием своего варианта смартфона со складным дисплеем. Он получит название Motorola Razr (2019). В сети даже появились фото с будущей новинкой.

Как информирует Gizchina, это будет переиздание легендарного аппарата, который имел большую популярность в свое время.

Читайте также: Запуск гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold отложили: причины

Детали. Новая версия Motorola Razr получит большой экран, который можно сложить. Он будет складываться внутрь по принципу телефона-лягушки. Новика будет отличаться от известных версий гибких смартфонов от Samsung и Huawei, которые в развернутом виде больше напоминают планшет.

Это сделает Motorola Razr компактным и защитит экран от механических повреждений. Внизу есть выступ, чтобы процесс сборки был проще.

Motorola Razr (2019)

Motorola Razr (2019) работает по принципу жабки

Цена и дата анонса. Когда компания выпустит новинку, пока ничего неизвестно. Что касается цены, то по слухам, он будет стоить, как и другие аналоги – Galaxy Fold и Mate X — то есть около 2 тысяч долларов.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Прогноз погоды на 1 мая: дожди и грозы с новой силой атакуют украинцев
сегодня
1214
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Motorola
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 5682
Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
29 апреля 22:02 Как сделать внешний жесткий диск и сэкономить
Анастасія Можаровська 1774
Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
29 апреля 14:02 Как быстро сделать скриншот: ТОП-10 полезных программ, которые понадобятся каждому
5558
Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
28 апреля 21:32 Обзор Honor 10 Lite: премиальный вид и достойная камера за бюджетную цену
306
5 самых "зеленых" технологических компаний мира
27 апреля 22:02 5 самых "зеленых" технологических компаний мира
319
Новости
Больше новостей
Залиште відгук