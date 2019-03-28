Гибкий смартфон Xiaomi Mi Fold засветился на новом видео

Хоть в Xiaomi заявили, что не спешат с выпуском своего гибкого смартфона Mi Fold, однако, информации о потенциальной новинке появляется все больше. В частности, появилось еще одно видео, на котором хорошо виден новый Mi Fold.

Xiaomi Mi Fold выглядит как обычный планшет, но его легко можно сложить в смартфон, согнув в двух местах.

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По имеющейся информации, Xiaomi Mi Fold могут представить во втором квартале этого года. Его стоимость оценивают в тысячу долларов (около 27 тысяч гривен). Интересно, что это примерно вдвое дешевле ближайших конкурентов от Samsung и Huawei.

Характеристики. По слухам, в сложенном виде размер дисплея составляет 6,5 дюйма, а в развернутом – 10 дюймов. Он может быть оснащен чипом Snapdragon 855 с 6 или 8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти.

Гибкий Xiaomi Mi Fold: видео

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