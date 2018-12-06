Глава Meizu раскритиковал популярные тренды среди производителей смартфонов

Глава компании Meizu Джек Вонг поделился своими впечатлениями о смартфонах "с дыркой в дисплее". Он убежден, что это не лучшее решение, чтобы избавиться от рамок.

Об этом он написал на официальной странице сообщества Meizu.

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Вонг уверен, что такие фронтальные камеры не обеспечат нужного качества изображения. А такое решение придумали, чтобы увеличить стоимость смартфонов, опираясь на их революционность. К слову, глава Meizu раскритиковал и каплевидные вырезы под фронталку.

Каплевидные вырезы, камеры, которые выезжают и так далее – не будущее мобильных устройств. Если бы я имел деньги и контроль за цепочкой поставок, я бы показал вам, что такое следующее поколение мобильных телефонов,

– отметил Джек Вонг.

Смартфоны с точечными вырезами под фронтальную камеру уже готовят к выпуску такие гиганты, как Samsung и Huawei. Первым подобным смартфоном Samsung должен стать Galaxy A8s, а потом такой дизайн ожидается у флагманского Galaxy S10. Huawei должна в скором будущем представить "доступный" флагман Huawei Nova 4.

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