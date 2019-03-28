Глава Sony Кадзуо Хираи подал в отставку

Председатель Совета директоров компании Sony Кадзуо Хираи объявил о завершении своей 35-летней карьеры в японской компании. Отметим, чуть больше года назад Хираи ушел с поста генерального директора, передав эту должность бывшему финансовому директору Кеничиро Йошида.

Достижения. Как сообщает The Verge, именно Хираи и Йошида обеспечили переход Sony от убыточного производителя различных устройств до прибыльной компании, специализирующейся на электронных компонентах и игровых консолях.

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Детали отставки. Хираи покинет пост председателя совета директоров только 18 июня, и при этом будет продолжать выступать в роли "старшего советника" компании, в случае, если руководству Sony нужна будет помощь.



Кеничиро Йошида / Getty Images

"Хираи и я вместе работаем над реформами управления с декабря 2013 года. Несмотря на то, что он уйдет в отставку с поста председателя и покинет Совет директоров, мы рассчитываем на его дальнейшую поддержку руководства Sony", – заявил Кеничиро Йошида.

После передачи эстафеты генерального директора Кеничиро Йошида в апреле прошлого года, в качестве председателя совета директоров Sony у меня была возможность как обеспечить плавный переход, так и оказать поддержку руководству Sony,

– говорится в заявлении Хираи.

Кроме того, бывший глава компании уверен, что все в Sony настроены на плодотворную работу под сильным руководством господина Йошида и готовы построить еще более светлое будущее для компании.

Поэтому я решил уйти из Sony, которая была частью моей жизни в течение последних 35 лет. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем нашим сотрудникам и заинтересованным сторонам, которые поддерживали меня в течение всей этой поездки,

– добавил Кадзуо Хираи.

Карьера в Sony. Кадзуо Хираи начал свой путь в Sony в ее музыкальном разделе в 1984 году, а затем переехал в США для работы в американском отделении компании. В 1995 году он перешел в американский отдел Sony Computer Entertainment, незадолго до запуска первой PlayStation, и уже в 2003 году занял пост генерального директора американского отделения Sony.



Кадзуо Хираи на презентацииSony PlayStation 3

Уже в 2006 вскоре после запуска PlayStation 3 Хираи сменил Кена Кутараги на посту главы игрового подразделения Sony. В 2012 году Хираи занял пост генерального директора Sony и развернул инициативу One Sony, которая упростила и повысила эффективность деятельности компании.

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