Глава Xiaomi рассказал, каким смартфоном пользуется и объяснил почему

Исполнительный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь разместил сообщение в китайской соцсети Weibo, которое было отправлено со смартфона Xiaomi Mi Mix 2S.

Об этом пишет gizchina.com.

"Сегодня – последний рабочий день 2018 года. Когда я уходил из офиса, то видел, что в некоторых кабинетах все еще горит свет. Все отлично поработали, всем спасибо и счастливого Нового года", – написал Лей Цзюнь.

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У пользователей это вызвало логичный вопрос – почему глава Xiaomi до сих пор пользуется Mix 2S. Ведь еще осенью компания выпустила усовершенствованную версию – Xiaomi Mi Mix 3.



Так выглядит Xiaomi Mi Mix 2S

Лей Цзюнь объяснил, что он обновил свой Xiaomi Mi Mix 2S, лично решив протестировать стабильность обновления и в случае чего сообщить своим разработчикам о найденных багах.

Как известно, Xiaomi Mi Mix 2S получил обновление, которое добавляет в камеру ночной режим и возможность записи видеороликов с частотой 960 к/с. Такое же обновление получили и смартфоны серии Xiaomi Mi 8.

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