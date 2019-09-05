Главные технические эксперты оценили игру Cyberpunk 2077

Эксперты Digital Foundry решили подробно разобрать геймплейное демо игры Cyberpunk 2077. Аналитики убеждены, что прошлый год пошел проекту только на пользу, и он стал выглядеть гораздо лучше, чем когда-либо.

Видео представлено в формате живой беседы двоих авторов портала, а не детального разбора, поэтому содержательного в нем сказано мало.

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Графика. Главные мнения аналитиков коснулись сильных различий графического исполнения демоверсии, показанной прессе наживо, и геймплейного ролика, который компания транслировала для интернет-публики.

По заявлениям экспертов, графика в демо выглядела гораздо лучше: все-таки 4К и 1080p – это совершенно разные вещи.

Разбор демо-версии Cyberpunk 2077 – смотрите видео

Трассировки лучей. Однако изменения коснулись не только разрешения, но также качества ряда текстур и постэффектов, которые в демо выглядели намного лучше, чем в показанном ролике. Кроме того, эксперты отметили, что реализация трассировки лучей в игре пока очень слаба: эффект используется только для глобального затенения и освещения, но никак не задействован в отражениях.

Дата выхода. Напомним, футуристический боевик Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 на PC, PS4 и Xbox One.

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