Google Assistant получил синхронный перевод, доступный на украинском

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Google Assistant может синхронно переводить
Google Assistant может синхронно переводить

Компания Google добавила для голосового помощника Google Assistant новую функцию синхронного перевода. Эта услуга доступна на 27 языках, в том числе и украинском.

Об этом сообщает The Verge.

Перевод происходит в режиме реального времени. Первыми доступ к новой функции получат пользователи Google Home Hub.

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Эту новую функцию можно активировать, произнеся: "Помоги мне говорить по-французски" или "Стань моим переводчиком на французский" и тому подобное. Далее Google Assistant выведет текст перевода на дисплей параллельно с воспроизведением речи. Если пользователь устройства ответит на своем языке, ассистент переведет и воспроизведет его язык.

Google Assistant может переводить на 27 языках

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о вещах, пользователю не нужно озвучивать язык – Google Assistant распознает ее, если она есть в перечне 27 предложенных.

Правда, во время разговора надо следить, чтобы оба говорящие не говорили одновременно. Также после каждой реплики надо подождать завершения перевода.

27 языков, которые поддерживает Google Assistant:

  1. Арабский;
  2. Китайский;
  3. Чешский;
  4. Датский;
  5. Голландский;
  6. Английский;
  7. Финский;
  8. Немецкий;
  9. Греческий;
  10. Хинди;
  11. Индонезийский;
  12. Итальянский;
  13. Японский;
  14. Корейский;
  15. Польский;
  16. Португальский;
  17. Румынский;
  18. Русский;
  19. Словацкий;
  20. Испанский;
  21. Шведский;
  22. Тайский;
  23. Турецкий;
  24. Украинский;
  25. Вьетнамский.

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Теги: Техно Google Искусственный интеллект
Источник: Техно
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