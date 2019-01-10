Google Assistant получил синхронный перевод, доступный на украинском
Компания Google добавила для голосового помощника Google Assistant новую функцию синхронного перевода. Эта услуга доступна на 27 языках, в том числе и украинском.
Об этом сообщает The Verge.
Перевод происходит в режиме реального времени. Первыми доступ к новой функции получат пользователи Google Home Hub.
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Эту новую функцию можно активировать, произнеся: "Помоги мне говорить по-французски" или "Стань моим переводчиком на французский" и тому подобное. Далее Google Assistant выведет текст перевода на дисплей параллельно с воспроизведением речи. Если пользователь устройства ответит на своем языке, ассистент переведет и воспроизведет его язык.
Google Assistant может переводить на 27 языках
Д
о вещах, пользователю не нужно озвучивать язык – Google Assistant распознает ее, если она есть в перечне 27 предложенных.
Правда, во время разговора надо следить, чтобы оба говорящие не говорили одновременно. Также после каждой реплики надо подождать завершения перевода.
27 языков, которые поддерживает Google Assistant:
- Арабский;
- Китайский;
- Чешский;
- Датский;
- Голландский;
- Английский;
- Финский;
- Немецкий;
- Греческий;
- Хинди;
- Индонезийский;
- Итальянский;
- Японский;
- Корейский;
- Польский;
- Португальский;
- Румынский;
- Русский;
- Словацкий;
- Испанский;
- Шведский;
- Тайский;
- Турецкий;
- Украинский;
- Вьетнамский.
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