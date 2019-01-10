Google Assistant получил синхронный перевод, доступный на украинском

Компания Google добавила для голосового помощника Google Assistant новую функцию синхронного перевода. Эта услуга доступна на 27 языках, в том числе и украинском.

Об этом сообщает The Verge.

Перевод происходит в режиме реального времени. Первыми доступ к новой функции получат пользователи Google Home Hub.

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Эту новую функцию можно активировать, произнеся: "Помоги мне говорить по-французски" или "Стань моим переводчиком на французский" и тому подобное. Далее Google Assistant выведет текст перевода на дисплей параллельно с воспроизведением речи. Если пользователь устройства ответит на своем языке, ассистент переведет и воспроизведет его язык.

Google Assistant может переводить на 27 языках

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о вещах, пользователю не нужно озвучивать язык – Google Assistant распознает ее, если она есть в перечне 27 предложенных.

Правда, во время разговора надо следить, чтобы оба говорящие не говорили одновременно. Также после каждой реплики надо подождать завершения перевода.

27 языков, которые поддерживает Google Assistant:

Арабский; Китайский; Чешский; Датский; Голландский; Английский; Финский; Немецкий; Греческий; Хинди; Индонезийский; Итальянский; Японский; Корейский; Польский; Португальский; Румынский; Русский; Словацкий; Испанский; Шведский; Тайский; Турецкий; Украинский; Вьетнамский.

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