Google Chrome для Android получит очень полезную функцию

Компания Google работает над новой функцией для мобильного приложения Chrome. Новшество позволит практически моментально загружать страницы и экономить трафик.

Как сообщает XDA Developers, для этого поисковый гигант разработал специальную технологию полного кэширования.

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Как будет работать? Новая функция для мобильной версии Chrome получила название bfcache, что расшифровывается как back / forward cache. Ее суть заключается в кэшировании целой страницы, включая код JavaScript.

Важно отметить, что элементы JavaScript не работают в фоновом режиме, а сохраняются в быстром доступе, предотвращая тем самым возможность злоумышленникам воровать личные данные пользователей или устанавливать на их устройства вредоносные программы.

Благодаря полному кэшированию ранее открытые страницы открываются моментально без дополнительной загрузки.

Как работает функция bfcache – смотрите видео

По заверению Google, 19% посещенных сайтов на мобильных устройствах ранее уже открывались. На персональных компьютерах этот показатель составляет около 10%. Таким образом, часто посещаемые страницы будут загружаться моментально, что не будет потреблять трафик.

Когда появится? По словам разработчиков Chrome, в течение 2019 года компания планирует только тестировать функцию bfcache, а в браузере она будет встроена только в 2020 году.

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