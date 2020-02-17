24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Google Chrome для Android получит ряд новых функций

0 Читати новину українською
Новые функции будут появляться постепенно / uniquenewspaper

Google запланировала на 2020 год несколько новых функций для Google Chrome, которые будут реализовывать постепенно. Часть из них находится на стадии концепции, а часть уже тестируется.

Поддержка NFC в Chrome

Не пропустите: Скрытые функции Google Chrome, которые скоро исчезнут

Одним из нововведений браузера, которое уже можно опробовать в бета-версии Chrome 81, является поддержка NFC. Казалось бы, зачем вообще нужна эта функция? Ведь за долгие годы производители приучили нас к тому, что этот модуль годится только для оплаты покупки на кассах магазинов. Однако Google решила, что поддержка NFC-меток может пригодиться для того, чтобы быстро получать доступ к любой информации.

Например, просканировав тег музейного экспоната, вы будете автоматически направлены на веб-сайт посвященный его истории.

Дополненная реальность в Chrome

Несмотря на то что Google уже давно работает с дополненной реальностью, ее поддержка в Chrome до сих пор отсутствует. Однако в тестовой версии браузера эта технология, наконец, появилась. Google связала ее с инструментом Google Play Services for AR. Таким образом, вероятно, можно будет находить трехмерные модели мебели и прочей утвари и еще до покупки примерить их у себя дома.

Ведь, прежде чем заказать стиральную машинку или диван через интернет, было бы неплохо проверить, войдут они в ту нишу, которую вы давно не можете ничем заполнить.

Блокировка загрузок в Chrome

Google заботится о нашей с вами безопасности и старается не допускать, чтобы пользователи загружали из интернета файлы, составляющие угрозу. Поэтому в Chrome 81 появится специальный механизм, который будет сначала сообщать об опасности, а затем начнет блокировать загрузку.

В результате планируется, что со временем пользователи вообще потеряют возможность загружать из незащищенных источников любые файлы.

Субтитры в Google Chrome

Google очень любит заниматься взаимной интеграцией нескольких своих приложений и сервисов. Так в Google Assistant появился встроенный переводчик, в Gmail добавили поддержку календаря, а в Google Maps – виджет управления воспроизведением музыки из Google Play Music.

Однако теперь Google запланировала оснастить Chrome функцией Live Caption, которая будет автоматически преобразовывать язык, воссозданный браузером, в текст. Эта функция впервые появилась в Pixel 4 и Pixel 4 XL, став отличным подспорьем для ряда пользователей, которые получили возможность воспринимать видео, музыку и фильмы, не обеспеченные субтитрами, в текстовом формате.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Как сбили самолет МАУ в Иране: все видео
сегодня
51690
Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Google Chrome Google Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
16 февраля 22:07 10 интересных фактов о Facebook
Ірина Полицька 243
15 февраля 22:05 5 моделей смартфонов до 6 тысяч гривен
Ірина Полицька 669
15 февраля 14:16 Как выбрать хороший 4K-монитор: перечень моделей
Назар Токар 361
15 февраля 08:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4922
14 февраля 09:05 Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
Анастасія Можаровська 60939
Новости
Больше новостей
Залиште відгук