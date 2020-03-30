Google Classroom: как самостоятельно создавать онлайн-курсы

Платформа Google Classroom объединяет полезные сервисы Google, организованные специально для обучения. Сегодня она как никогда актуальна и популярна, ведь ученикам на карантине нужно учиться, а Google Classroom имеет все для того, чтобы это обеспечить. Рассказываем как работает Google Classroom и как создать собственный онлайн-курс.

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Что такое Google Classroom

По сути это бесплатная интерактивная платформа от Google, которая дает возможность командам некоммерческих проектов делиться опытом, повышать квалификацию, общаться с коллегами, учениками и студентами в "виртуальных аудиториях".

Google Classroom доступен для всех владельцев личной учетной записи Google. Если вы когда-нибудь проходили онлайн-курсы, то легко разберетесь с платформой. На ней преподаватель или учитель может организовать работу с несколькими курсами, распределить задания, в том числе индивидуальные. Также платформа позволяет проверять задачи и оценивать их.

На платформе вы можете:

создать свой класс/курс;

организовать запись учащихся на курс;

делиться с учениками необходимым учебным материалом;

предложить задания для учеников;

оценивать задачи учащихся и следить за их прогрессом;

организовать общение учащихся.

Где найти приложение Google Glassroom

Найти Google Classroom достаточно просто, для этого откройте браузер Google Chrome, и дальше посмотрите приложения Google.

Для этого нужно открыть новую страницу в браузере и нажать на иконку приложений Google в верхнем левом углу, рядом с изображением учетной записи.



Google Classroom или "Класс" обычно спрятан ниже под приложениями, которые вы используете чаще всего / Скриншот

После открытия вы попадете в Google Classroom, где можно начать создавать собственный курс, или же вы увидите здесь список курсов, к которым вы получили доступ раньше.



Чтобы создать собственный класс нужно нажать на "+", как это показано на изображении / Скриншот

Прежде всего вам нужно создать класс, указав его название, раздел, тему и аудиторию. Каждый курс автоматически получает код, по которому ученики впоследствии смогут найти свою "виртуальную аудиторию". Доступ открыт также в мобильном приложении Google Класс для Android и iOS.

Создав курс, вы попадаете на главный экран: в горизонтальном меню три вкладки: "Лента", в которой по аналогии, например, с Facebook, видны все обновления; "Задания" со всеми материалами и "Пользователи", где размещена информация об одноклассниках и преподавателях.



Вот так выглядит новый курс, созданный на платформе Google Classroom / Скриншот

В ленте публикуются вопросы и темы для обсуждения, доступ к ней настраивается вручную – отдельным студентам можно, например, отключить функцию комментирования.

Владельцы личных аккаунтов Google могут создать до 30 курсов в день, присоединиться к максимум 100 курсам (30 в день) и открыть доступ максимум 200 участникам курса (включая преподавателей и учащихся). Если у вас более масштабные планы, я рекомендую завести аккаунт G Suite for Education.

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Как организовано обучение

Google постарался сделать процесс обучения многосторонним. Самый простой вариант распределения ролей: преподаватель – ученик. Первый размещает материалы, прикрепляет файлы, создает задачи – другие же знакомятся с информацией, "делают уроки" и получают оценки.

При необходимости на каждом этапе добавляются комментарии – например, когда задания нужно вернуть, попросив дополнить или исправить что-то.

Несколько сложнее вариант распределения ролей: преподаватель, ученик, куратор, администратор. Кураторы не имеют доступа к Классу, но могут следить за успеваемостью учеников, получая все данные на почту. Это удобно прежде всего для классных руководителей. Администраторы просматривают любые курсы и работы в домене, добавляют и удаляют участников.

Как и куда загружать учебные материалы

Чтобы добавить материалы курса, перейдите на вкладку "Задания". Объекты на этой странице можно группировать по темам, а также располагать в удобном порядке.



Чтобы добавить созданные задания и материалы для обучения нужно перейти в соответствующий раздел / Скриншот

Поскольку это сервис Googel – платформа интегрирована с Google Документами, Google Диском и почтой Gmail, что позволяет размещать видео, тексты и картинки – вам доступен весь арсенал интерактивных методов обучения.

Название, описание, раздел, аудиторию и тему курса можно в любое время изменить. Все материалы автоматически добавляются в папки на Google Диске.

Как контролировать изучение материала

Упражнения публикуются во вкладке "Задания". Форматов проверки знаний несколько: опросы, тест и другие. Можно дать дополнительные инструкции в прикрепленных файлах, воспользоваться шаблоном Blank Quiz или создать вопросы с несколькими вариантами ответа.

По умолчанию все работы оцениваются по стобалльной шкале, а сроки выполнения остаются открытыми. Однако эту и другую функции легко настроить: выбрать пятибалльную систему, или указать дедлайны вплоть до минут и секунд.

Ученики могут просматривать задания в ленте или календаре курса, а также на странице "Список дел". Будут видны как назначенные задания, которые еще не сданы, так и завершенные. При этом студенту может быть назначено индивидуальное задание – это удобно во время сессий или зачетов, когда каждый член команды специализируется в определенной области.

Важные указания

Google Classroom доступен везде, где есть интернет. В Класс можно зайти на компьютере в любом браузере, а также с мобильных устройств на базе Android и Apple iOS.

Google Classroom могут использовать люди с полным и частичным нарушением зрения – для них предусмотрены программы чтения с экрана. Например, для устройств iOS создан VoiceOver, а для Android – TalkBack.

Google особо внимательно относится к безопасности информационного пространства: в Классе нет рекламы, а все размещенные материалы не могут быть использованы в коммерческих целях.

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