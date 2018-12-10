Google и Amazon готовят свои аналоги наушников AirPods

Компании Google и Amazon готовят свои аналоги беспроводных наушников Apple. Об этом заявил известный аналитик Мин-Чи Куо.

Об этом пишет iDB.

Свои аналоги наушников Google и Amazon должны выпустить во второй половине 2019 года. По словам аналитика, обе компании будут использовать одинаковых поставщиков – за производство электронной части отвечает Unitech, а за сборку – Goertek.

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Наушники будут поддерживать работу с фирменными голосовыми ассистентами Google Assistant и Amazon Alexa. Также, вероятно, модель Google будет поддерживать функцию быстрого подключения беспроводных наушников Fast Pair.

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