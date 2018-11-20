Google объявила дату запуска первых шаров с интернетом

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Google Loon запустят в 2019 году
Google Loon запустят в 2019 году / Фото из открытых источников

Корпорация Google готовит довольно амбициозный проект по распространению высокоскоростного свободного интернета в проблемных местах планеты. Долгое время о проекте не было никакой информации, и по сети начали распространяться слухи, что поисковый гигант мог прикрыть проект из-за его неперспективности, однако не все так печально.

Об этом сообщает Geekon.

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Длинная пауза в обсуждении данного вопроса была лишь временем для команды Google на подготовку первого полноценного запуска раздачи интернета с воздушных шаров в атмосфере. Состоится запуск уже в 2019 году и будет покрывать сетью территорию Кении.

Для проекта покрытия интернетом участков Земли без доступа к любой сети, корпорация Google создала дочернюю компанию Loon, которая является равноправным подразделением общего холдинга Сергея Брина и Ларри Пейджа – Alphabet.

Суть замысла заключается в запуске непрерывно летающих башен сотовой связи, работающих бесплатно, что дают выход в интернет людям в бедных странах или в странах в труднодоступном географическом положении.

Перші кулі з інтернетом запустять в Кенії

Первые шары с интернетом запустят в Кении

Инженеры Loon выбрали для первого официального запуска сети воздушных шаров именно Кению, ввиду абсолютной бедности африканского государства. В рейтинге покрытия стран мира доступным интернетом и сотовой связью Кения, а особенно ее сельские районы, занимает последние места, а многие из ее жителей никогда не пользовались интернетом, считая это роскошью.

Компания будет сотрудничать с оператором Telkom Kenya для доставки интернета людям в самых бедных районах страны.

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Теги: Техно Интернет Кения Google
Источник: Техно
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