Google "похоронила" Flash Player: что это значит

Компания Google официально распрощалась с Flash-технологией. Контент, который и так уже не поддерживается в большинстве современных браузеров, больше не будет индексироваться поисковым сервисом.

По данным разработчика, Flash уже отключили в Chrome, начиная с версии 76, браузерах Microsoft Edge и FireFox 69. "Конец эры...", – констатировали в Google.

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Что известно о технологии? Представители компании считают, что в свое время технология стала ответом на скучный интернет, дав возможность интегрировать анимацию, медиа и интерактивные элементы. Но те времена давно прошли.

Теперь поисковая система компании будет игнорировать Flash-контент и прекратит индексировать SWF-файлы.

На большинство пользователей и веб-сайты эти изменения никак не повлияют,

– подчеркнули сотрудники Google.

Альтернативы. Они уверены, что пришло время новых стандартов, призванных заменить устаревшие решения. В частности, в качестве альтернативы предлагают HTML 5.

Заметим, два года назад о прекращении поддержки стандарта заявила сама Adobe, пообещав прекратить выпуск новых версий Flash-плеера и обновлений в конце 2020 года. Компания посоветовала создателям контента конвертировать его в другие форматы.

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