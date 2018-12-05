Google представила самый дешевый в мире смартфон с поддержкой 4G

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Google Wizphone WP006: характеристики и цена
Google Wizphone WP006: характеристики и цена / TechGenYZ

Почти все современные смартфоны имеют поддержку стандарта LTE и голосового помощника Google Assistant, за исключением бюджетных моделей. Компания Google Indonesia представила 4G-гаджет WizPhone WP006, который стоит меньше 10 долларов.

Об этом сообщает 4PDA.

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В отличие от большинства 4G-устройств, Wizphone WP006 обойдется владельцу всего в 7 долларов (около 200 гривен). Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для осуществления вызовов, отправки сообщений и воспроизведения музыки и видео.

Кроме того, новинка поддерживает установку клиентов Facebook и WhatsApp для KaiOS.

Google Wizphone WP006
Google Wizphone WP006 работает под управлением KaiOS

"Сердцем" телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.

Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с разрешением VGA. Емкость аккумулятора составляет 1 800 миллиампер/часов – этого должно хватить на 350 часов автономной работы.

Дата поступления в продажу и региональная доступность будут объявлены позже.

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Теги: Google Техно Смартфоны Цены
Источник: Техно
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