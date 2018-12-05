Google представила самый дешевый в мире смартфон с поддержкой 4G

Почти все современные смартфоны имеют поддержку стандарта LTE и голосового помощника Google Assistant, за исключением бюджетных моделей. Компания Google Indonesia представила 4G-гаджет WizPhone WP006, который стоит меньше 10 долларов.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Samsung показала очень странный 5G-смартфон: фото

В отличие от большинства 4G-устройств, Wizphone WP006 обойдется владельцу всего в 7 долларов (около 200 гривен). Устройство работает под управлением операционной системы KaiOS и оснащено специальной кнопкой для запуска Google Assistant. С его помощью можно отдавать аппарату различные голосовые команды: например, для осуществления вызовов, отправки сообщений и воспроизведения музыки и видео.

Кроме того, новинка поддерживает установку клиентов Facebook и WhatsApp для KaiOS.



Google Wizphone WP006 работает под управлением KaiOS

"Сердцем" телефона стал бюджетный чипсет Qualcomm 205 Mobile Platform, работающий при поддержке 512 МБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя составляет 4 ГБ с возможностью расширения с помощью слота для карт microSD.

Фотовозможности Wizphone WP006 представлены основной камерой на 2 Мп и фронталкой с разрешением VGA. Емкость аккумулятора составляет 1 800 миллиампер/часов – этого должно хватить на 350 часов автономной работы.

Дата поступления в продажу и региональная доступность будут объявлены позже.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно