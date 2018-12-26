Google представила сервис для рисования Jamboard: что он умеет

Компания Google объявила о запуске нового сервиса, который будет дополнять офисный пакет Google Docs. Новая программа получила название Google Jamboard и станет самым простым сервисом для рисования.

Об этом сообщает Geekon.

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Пока новый проект работает только через браузер, однако в блоге Google указано, что в разработке находится и полноценное мобильное приложение Google Jamboard.

Как утверждают представители поисковика, выход нового сервиса во многом обусловлено просьбами самих пользователей, которые предпочитают делать рисунки в единой экосистеме.

Google Jamboard в настоящее время доступен только в десктопной версии

Фактически, главное преимущество и цель программы Google Jamboard – синхронизация и сохранение в аккаунте Google всех материалов и созданных документов в данном сервисе. Это означает, что у пользователя всегда будет доступ к своих идей и мыслей, которые можно скачать в формате PNG прямо с Google Диска на любой возможной платформе.

Функционал нового сервиса Google достаточно ограничен. В программе есть переключения толщины линии рисования, 4 сменных пера для рисования, ластик для очистки полотна и палитра для выбора цвета. Перейти в новый сервис для рисования от Google можно уже сейчас со страницы "Сервисы" в аккаунте Google или с главной страницы браузера Chrome.

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