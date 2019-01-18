Google Translater обвинили в сексизме: что об этом известно

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Google Translater обвинили в сексизме: что об этом известно
Google Translater обвинили в сексизме: что об этом известно / Unsplash

Google-переводчик оказался сексистом, такую деталь выяснили бразильские исследователи.

Об этом сообщает N+1.

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул отобрали 12 языков, в которых нет грамматической категории рода, среди них: венгерский, финский, суахили, йоруба, японский и эстонский.

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Лингвисты составили несколько предложений по формуле "X is a Y", где X – гендерно нейтральное местоимение третьего лица, а Y – существительное, обозначающее профессию. Среди профессий были: врач, программист, организатор свадеб – и еще более тысячи вариантов из 22 областей. Затем предложения перевели на английский язык.

Оказалось, что переводчик "напичкан" предрассудками: например, с венгерского фразу "ő egy ápoló" ("он / она медсестра / медбрат") сервис перевел как "she is a nurse", а вот "ő egy tudós" ( "он / она ученый" ) как "he is a scientist ".

Приклад перекладу Google Translater
Пример перевода Google Translater

В 71% случаев переводчик относил представителей технических профессий к мужскому роду, в 4% – к женскому, в других случаях – к среднему роду.

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Теги: Техно Google Интернет
Источник: 24 Канал
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