Google-переводчик оказался сексистом, такую деталь выяснили бразильские исследователи.

Об этом сообщает N+1.

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул отобрали 12 языков, в которых нет грамматической категории рода, среди них: венгерский, финский, суахили, йоруба, японский и эстонский.

Читайте также: Google очистит Play Market: приложения исчезнут

Лингвисты составили несколько предложений по формуле "X is a Y", где X – гендерно нейтральное местоимение третьего лица, а Y – существительное, обозначающее профессию. Среди профессий были: врач, программист, организатор свадеб – и еще более тысячи вариантов из 22 областей. Затем предложения перевели на английский язык.

Оказалось, что переводчик "напичкан" предрассудками: например, с венгерского фразу "ő egy ápoló" ("он / она медсестра / медбрат") сервис перевел как "she is a nurse", а вот "ő egy tudós" ( "он / она ученый" ) как "he is a scientist ".



Пример перевода Google Translater

В 71% случаев переводчик относил представителей технических профессий к мужскому роду, в 4% – к женскому, в других случаях – к среднему роду.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно