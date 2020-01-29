Google упростит прошивку Android-смартфонов

Прошивка Android-смартфона иногда может быть довольно сложной задачей даже для специалиста, который пользуется различными программами. Компания Google представила новый сервис Android Flash Tool, призванный облегчить процесс обновления системного ПО гаджетов.

Обновленный инструмент позволяет обходиться без специального поиска способа в интернете: теперь для прошивки достаточно браузера и USB-кабеля для заливки программного обеспечения, отмечает Slashgear.

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Как все это работает

Для успешной прошивки также нужно применить программное обеспечение разработанное в рамках проекта AOSP (Android Open Source Project). Приложение позволяет легко устанавливать Android сборки и обновления, которые часто выпускает Google, а также собственный софт и патчи для AOSP-сборок.

Сборники, выпускаемые в рамках проекта Project Treble, были доступны еще в 2019 году, но только недавно появился Android Flash Tool для веб-браузеров. Фактически это веб-приложение, использующее новый WebUSB API, обеспечивающее подключение и работу с совместимым Android-смартфоном.

Разработчикам теперь не нужны "образы" операционных систем и дополнительные инструменты типа ADB (Android Debug Bridge), а браузер должен использовать WebUSB API, присутствует в Google Chrome, Microsoft Edge версии 79 или выше и последних версиях Opera.

Стоит отметить, что сейчас сервис поддерживает только устройства линейки Google Pixel (Pixel 2 и новее). В дальнейшем перечень совместимых устройств предположительно будет расширен. Воспользоваться веб-версией Flash Tool можно по этой ссылке.

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