Google выпустила расширение для проверки паролей: как оно работает

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Google выпустила расширение для проверки паролей
Google выпустила расширение для проверки паролей / TechRepublic

На фоне последней масштабной утечки логинов и паролей компания Google представила полезное расширение для фирменного браузера Chrome. Приложение получило название Password Checkup и позволяет защитить учетные записи пользователей от возможных взломов.

Как это работает? Ресурс The Verge сообщает, что расширение Password Checkup проверяет пароли, вводимые на предмет их наличия в списках украденных.

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Google уверяет, что все сведения шифруются, а также сама компания не имеет к ним доступа. Система работает в автономном режиме, пароли в базе данных хранятся в хешированном и зашифрованном виде, а любые предупреждения локально для каждого компьютера.

Password Checkup

Как работает расширение Password Checkup

Собирает ли Google данные о пользователях? Компания не скрывает, что с целью улучшения работы сервиса расширения отправляет анонимные сведения о том, как часто встречаются опасные логины и пароли, с какими доменами они связаны и изменяют ли пользователи пароли, когда получают оповещения об угрозе безопасности. По желанию человек может удалить все собранные расширением данные в его настройках.

Где скачать? Скачать и установить Password Checkup для Chrome можно из фирменного магазина расширений.

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Теги: Техно Интернет Кибербезопасность Google Google Chrome
Источник: 24 Канал
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