Громкий скандал вокруг Mercedes-Benz: производитель следит за владельцами авто

Большинство владельцев смартфонов уже не удивляются, что их устройства могу за ними следить. Однако оказалось, что вскоре к такой "функции" придется привыкать и владельцам автомобилей.

Что случилось? В Британии разгорелся скандал вокруг Mercedes-Benz: именитого производителя уличили в использовании трекеров, с помощью которых можно следить за клиентами люксового бренда, сообщает CNN.

Читайте также: Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны

Трекеры расположения установлены в большинстве европейских автомобилей для вызова экстренной помощи в случае аварии или угона. Но, согласно журналистским расследованием британского издания The Sun, Mercedes-Benz применяла такое оборудование в собственных целях, а именно для поиска неплательщиков по автокредитам.

Реакция компании. Представители компании признали, что использовали "аварийные маячки" для отслеживания передвижений должников. По словам пресс-службы компании, свое согласие на обработку геоданных покупатели давали при оформлении покупки.

Процесс возвращения имущества используется в некоторых исключительных случаях и только в качестве последнего средства, когда клиенты отказываются от уплаты долга или нарушают условия финансового соглашения и многократно игнорируют запросы на возврат их автомобилей. Мы также хотим отметить, что это не означает постоянное наблюдение,

– сообщил журналистам представитель Mercedes-Benz.

Реакция британского правительства и юридические риски стеждення в авто. Один из британских политиков, бывший министр Великобритании Дэвид Дэвис уже поднял вопрос о правительственном расследовании подобной практики автопроизводителем. Обеспокоены проблемой и правозащитники. По их мнению, существует риск нецелевого использования или взлома оборудования, которое отслеживает расположение, что ставит под угрозу частную жизнь владельцев автомобилей.

Что известно о системе отслеживания расположения в авто?Заметим, системой eCall в обязательном порядке оснащаются все новые машины в ЕС с марта 2018 года. Данные о местоположении транспортного средства и другая информация должны передаваться в экстренные службы только в случае аварии или по запросу владельца.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно