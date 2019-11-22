Half-Life: Alyx – системные требования и трейлер новой части легендарной игры

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Half-Life: Alyx – системные требования, дата выхода, трейлер / Фото из открытых источников

В четверг, 21 ноября, компания Valve представила первый полноценный трейлер игры Half-Life: Alyx. Как оказалось, для того, чтобы сыграть в новую часть Half-Life, понадобится не только VR-шлем, но и мощный компьютер.

Half-Life: Alyx – это VR-тайтл, повествующий о приключениях Аликс Вэнс – верной напарницы Гордона Фримена – в период между первой и второй номерными частями саги.

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Системные требования Half-Life: Alyx

Будущая новинка будет работать в связке с шлемами виртуальной реальности, такими как:

  • Valve Index
  • Oculus Rift
  • HTC Vive
  • Windows Mixed Reality.

Для запуска Half-Life: Alyx нужно персональный компьютер следующих мощностей:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1 060 / AMD Radeon RX 580 на 6 ГБ
  • Оперативная память: 12 ГБ.

Казалось бы, вполне доступная игровая система. Вот только надо понимать, что речь идет о минимальных системных требованиях.

Трейлер игры Half-Life: Alyx – смотрите видео

Рекомендуемые системные требования будут объявлены чуть позже. Также примечательно, что Valve не указала, сколько места на жестком диске займет VR-шутер.

Что известно о серии Half-Life

Напомним, что на днях Half-Life исполнился 21 год, а ее сиквел отметил 15-летие. Последняя на сегодня глава истории, HL2: Episode 2, вышла 12 лет назад.

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Первые слухи о происшествии в виртуальной реальности начали ходить по сети в октябре. Чуть позже Valve их подтвердила. Стоит отметить, что формат будущей новинки пришелся по душе далеко не всем.

Дата выхода Half-Life: Alyx и бонусы

Релиз Half-Life: Alyx состоится уже в марте 2020 года. Сейчас на предзаказ экшена скидка в 10%. Владельцы Valve Index получат игру бесплатно – причем неважно, когда они приобрели устройство, можно приобрести его хоть за день до премьеры тайтла. Впрочем, выгоднее обзавестись Index до конца 2019 года, поскольку за это предусмотрен бонусный контент.

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Теги: Техно Игры
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