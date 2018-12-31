Характеристики Samsung Galaxy M30 появились в сети

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Samsung Galaxy M30: характеристики, дата презентации
Samsung Galaxy M30: характеристики, дата презентации / Фото из свободных источников

Ранее в сети уже появилась информация о смартфонах Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20, которые начнут новую линейку компании под названием Galaxy M. Теперь же появились сведения относительно еще одного представителя новой линейки – Samsung Galaxy M30.

Об этом сообщает AllAboutSamsung.

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Сообщается, что Samsung Galaxy M30 будет оборудован большим 6,38-дюймовым дисплеем Infinity-U с вырезом в верхней части. Разрешение панели составит 2220 × 1080 пикселей (формат FHD +), а в вырезе расположится фронтальная 16-мегапиксельная камера.

Новинка якобы получит тройную основную камеру. Она объединит 13-мегапиксельный датчик и два дополнительных сенсора 5 мегапикселей каждый. Еще одной особенностью смартфона станет мощная аккумуляторная батарея емкостью 5 000 миллиампер часов.

Samsung Galaxy M30
Характеристики смартфона Samsung Galaxy M30

Если верить данным с бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy M30 будет нести на борту фирменный процессор Exynos 7885 (8 вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Mali-G71 MP2) и 4 ГБ оперативной памяти. Флеш-накопитель сможет вмещать до 128 ГБ информации.

Анонс смартфонов Samsung новой серии Galaxy M ожидается уже в январе.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: Техно
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