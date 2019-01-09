Harman обновила линейку беспроводных наушников JBL

На выставке CES 2019 компания Harman представила обновленную линейку наушников JBL. В список анонсированных устройств вошли True Wireless-модели и продвинутые накладные Bluetooth-гарнитуры с функцией активного шумоподавления.

Об этом сообщает 4PDA.

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Серия JBL Live примечательна не только качественным звучанием, но и поддержкой голосовых помощников Google Assistant и Alexa. Активация ассистента производится прикосновением сенсорной чашки наушника. В линейку вошли сразу пять моделей: внутриканальные проводные Live 100 и беспроводные Live 200BT, накладные Live 400BT и Live 500BT, а также полноразмерные Live 650BT.



Бепроводные наушники JBL Live 200

Старшие модели линейки поддерживают технологию TalkThru, которая снижает громкость музыки и позволяет разговаривать с собеседником, не снимая наушников. Функция Ambient Aware, наоборот, пропускает наиболее громкие шумы, которые предупредят владельца наушников о возможной опасности на улице. Флагманская модель Live 650BT дополнительно оснащена функцией активного шумоподавления.



Наушники JBL Live 650 BT

Кроме того, компания представила JBL Reflect Flow – спортивную модель с защитой корпуса от пота и надежной посадкой в ухе. Наушники оснащены поддержкой голосовых ассистентов, а также технологиями TalkThru и Ambient Aware.

Такой набор позволит не отвлекаться от занятий ни на секунду, оставаться на связи с окружающими и управлять смартфоном без помощи рук. Емкости встроенного аккумулятора зарядного кейса хватит на 30 часов автономной работы вдали от розетки.

Отметим, дата начала продаж и цена новинок будут объявлены позже.

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