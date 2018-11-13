Игра HITMAN 2 официально вышла на всех платформах: сюжет и системные требования

35 Читати новину українською
HITMAN 2 – 2018: системные требования новой игры
HITMAN 2 – 2018: системные требования новой игры / Фото из открытых источников

Во вторник, 13 ноября, игра Hitman 2 от студии IO Interactive вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра получит несколько новых режимов и множество новых инструментов для убийств.

К слову, игру Hitman 2 не стоит путать с Hitman 2: Silent Assassin, которая появилась еще в 2002 году для консолей PS2, Xbox и Gamecube. Новая игра продолжит серию про лысых убийц-агентов 47, которую презентовали в 2016 году.

Читайте также: Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption 2, Call of Duty: Black Ops 4

Hitman 2 получит кооперативный режим, а также новые возможности исследовать мир и планировать свои убийства с помощью обширного набора оружия и инструментов.

Минимальные системные требования

  • Операционная система Windows 7 (64-бит)
  • ПроцессорIntel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940
  • ВидеокартаNVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком диске60 ГБ

 

Рекомендуемые системные требования

  • Операционная системаWindows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -бит)
  • ПроцессорIntel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц)
  • ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290
  • Оперативная память8 ГБ
  • Версия DirectX11
  • Свободное место на жестком дискеОп

 

Кроме того, разработчики ранее представили первую цель Агента 47 – Марка Фабао. Актер, который подарил свое лицо безжалостному убийце из "бондианы", Шон Бин, появился в промо-ролике, в котором приглашал Агента 47 на встречу в Майами.

Трейлер Hitman 2 с Шоном Бином – смотрите видео

 

Отметим, Марк Фабао пробудет в Hitman 2 ограниченное количество времени. Он появится в игре 20 ноября, после чего у геймеров будет десять дней на попытки выследить и убить его. За расправу над героем Шона Бина пользователи получат в награду эксклюзивное оружие.

Читайте также: В игре Battlefield 1 почтили память жертв Первой мировой войны

Стандартная версия игры обойдется пользователям в 59,99 долларов (около 1 600 гривен), однако для PC ее можно приобрести за 799 гривен. Купить Hitman 2 можно в официальных магазинах PlayStation и Xbox, а также в Steam.

Официальный трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Цены Игры
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
457
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
245
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 776
5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 ноября 14:02 5 убедительных причин купить фитнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 616
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
10 ноября 20:03 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
2066
Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
8 ноября 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro официально представили в Лондоне: скоро смартфон появится и в Украине
1077
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук