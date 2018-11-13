Во вторник, 13 ноября, игра Hitman 2 от студии IO Interactive вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра получит несколько новых режимов и множество новых инструментов для убийств.

К слову, игру Hitman 2 не стоит путать с Hitman 2: Silent Assassin, которая появилась еще в 2002 году для консолей PS2, Xbox и Gamecube. Новая игра продолжит серию про лысых убийц-агентов 47, которую презентовали в 2016 году.

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Hitman 2 получит кооперативный режим, а также новые возможности исследовать мир и планировать свои убийства с помощью обширного набора оружия и инструментов.

Минимальные системные требования Операционная система Windows 7 (64-бит)

Windows 7 (64-бит) Процессор Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940

Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) / AMD CPU Phenom II X4 940 Видеокарта NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870

NVIDIA GTX 660 или AMD HD 7870 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком диске60 ГБ Рекомендуемые системные требования Операционная система Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -бит)

Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 (64 -бит) Процессор Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц)

Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) / AMD CPU AMD FX-8350 (4 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290

NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 290 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectX 11

11 Свободное место на жестком дискеОп Кроме того, разработчики ранее представили первую цель Агента 47 – Марка Фабао. Актер, который подарил свое лицо безжалостному убийце из "бондианы", Шон Бин, появился в промо-ролике, в котором приглашал Агента 47 на встречу в Майами. Трейлер Hitman 2 с Шоном Бином – смотрите видео Отметим, Марк Фабао пробудет в Hitman 2 ограниченное количество времени. Он появится в игре 20 ноября, после чего у геймеров будет десять дней на попытки выследить и убить его. За расправу над героем Шона Бина пользователи получат в награду эксклюзивное оружие. Читайте также: В игре Battlefield 1 почтили память жертв Первой мировой войны Стандартная версия игры обойдется пользователям в 59,99 долларов (около 1 600 гривен), однако для PC ее можно приобрести за 799 гривен. Купить Hitman 2 можно в официальных магазинах PlayStation и Xbox, а также в Steam. Официальный трейлер игры Hitman 2 – смотрите видео

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