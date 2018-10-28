HP выпустила мышку со сканером отпечатков пальцев

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Мышка от HP со сканером пальцев
Мышка от HP со сканером пальцев / pingvin.pro

Компания HP представила свою новую компьютерную мышку USB Fingerprint Mouse. Особенность новинки заключается в том, что она оснащена сканером отпечатков пальцев.

Об этом информирует pingvin.pro.

Такую опцию производители добавили, чтобы защитить личные данные пользователя.

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При этом внешне мышка не получила ничего особенного – они изготовлена в классическом дизайне. Устройство даже не получило никаких дополнительных клавиш, а с компьютером соединяется с помощью стандартного провода. Его длина составляет 1,8 метра. А вес самой мышки – 85 граммов.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в USB Fingerprint Mouse, имеет аппаратное шифрование по алгоритму AES с 256-разрядным ключом. То есть все данные хранятся непосредственно на устройстве.

Цена этого устройства составляет 50 долларов (это около 1 420 гривен).

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Теги: Техно Гаджеты HP
Источник: Техно
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