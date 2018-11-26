Huawei может выпустить первый в мире абсолютно безрамочный смартфон

Samsung Galaxy A8s может потерять свое первенство в инновационности дисплея. Известный инсайдер Ice universe в Twitter написал, что Huawei также планирует выпустить подобное устройство уже в декабре.

Соответствующую информацию известный инсайдер опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

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В Сети появились фото защитного стекла для безрамочного смартфона Samsung, которые указывают на то, что устройство и впрямь получит вырез под фронтальную камеру прямо в экране. К слову, также опубликовали информацию, какой именно устройство получит новый дисплей.

Отметим, ранее сообщалось, что экран Infinity-O с вырезом под селфи-камеру достанется новому флагману компании – Samsung Galaxy S10. Однако источники сообщают, что первым смартфоном с подобным дисплеем станет Galaxy A8s, который поступит в продажу уже в начале 2019 года.



Защитное стекло к смартфону Samsung Galaxy A8s

Но фото, которые опубликовали в сети, видно, что новинка действительно получит очень тонкие рамки со всех сторон дисплея, однако в нижней части экрана производитель сохранит больший отступ. Также стало понятно, что отверстие для селфи-камеры разместится в левом верхнем углу.

Ожидается, что Samsung Galaxy A8s получит однокристальную систему Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и до 128 ГБ флэш-памяти.

Huawei will release the world's first hole-screen mobile phone before the Samsung Galaxy A8s, which will be released in December, but the A8s may also be released in December, so who will start, it will wait and see.

Huawei’s offensive against Samsung has never weakened. pic.twitter.com/MqefEgK7j0 — Ice universe (@UniverseIce) 26 ноября 2018 г.

Как уже отмечалось, Huawei анонсирует новинку уже в декабре. Ради справедливости отметим, Samsung запланировала свою презентацию на декабрь. Но какая из компаний окажется первой мы узнаем уже совсем скоро.

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