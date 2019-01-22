Huawei объявила дату презентации 5G-смартфона

Компания Huawei раскрыла сроки выхода своего смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. По словам представителей компании, смартфон выйдет в этом году летом.

Об этом сообщает Gizchina.

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Выступая на конференции в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, заместитель председателя компании Huawei Кен Ху заявил, что эпоха технологии 5G уже наступила. Сейчас Huawei развернула сети 5G в более чем 10 странах, и ожидается, что в течение ближайших 12 месяцев компания развернет сети нового поколения еще в 20 странах.

В дополнение он также сообщил, что мобильные телефоны Huawei с поддержкой 5G появятся на рынке в июне этого года.

Как считает Кен Ху, построение сетей 5G станет самым крупным направлением в технологическом секторе в этом году. Согласно прогнозу Ассоциации GSM, к 2025 году сети 5G будут развернуты в 110 странах мира.

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