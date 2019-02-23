Huawei представила компактный фотопринтер, который печатает видео

Компания Huawei представила портативный фотопринтер, который печатает снимки без использования чернил. Устройство работает от встроенного аккумулятора и позволяет быстро распечатать фото со смартфона.

Основные характеристики. Как сообщает 4PDA, фотопринтер имеет компактные габариты (120 х 80 х 22,3 миллиметра) и небольшой вес (195 грамм), что позволяет брать его с собой в поездки. Подключение к смартфону по Bluetooth избавляет от необходимости в дополнительных проводах и переходниках.

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Термическая технология печати, разработанная компанией ZINK, обеспечивает высокое качество с разрешением 313 х 490 dpi и 16,7 миллиона оттенков. Встроенный лоток вмещает до 10 листов бумаги. Устройство работает в широком диапазоне температур – от +5 до + 40 градусов.



Фотопринтер от Huawei помещается даже в карман

Распечатать фотографии размером 5 х 7,6 сантиметра можно прямо из галереи смартфона с помощью функции Huawei Share.



Принтер Huawei распечатывает фото без чернил

Коллажи и видео. Принтер способен самостоятельно создавать коллажи из заданных снимков и даже печатать видео в виде кадров, которые "оживают" при наведении на них камеры смартфона. Также с помощью устройства можно быстро распечатать визитные карточки и документы. Встроенного аккумулятора емкостью 500 мАч хватает на 23 использования.



Фотопринтер от Huawei печатает даже видео

Дата выхода и цены. Портативные принтеры Huawei поступят в продажу уже 28 февраля, а их стоимость составит около 3 200 гривен.

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