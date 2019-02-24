Huawei представит на MWC 2019 гибкий смартфон – Huawei Mate X

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Huawei Mate X: особенности и дата анонса гибкого смартфона
Huawei Mate X: особенности и дата анонса гибкого смартфона / Twitter @gimme2pm

В сети опубликовали изображение, на котором можно увидеть рекламный щит на Mobile World Congress 2019 с изображенным на нем гибким смартфоном Huawei Mate X. Судя по изображениям, новинка будет работать по аналогии с недавно анонсированным Samsung Galaxy Fold.

Особенности смартфона. Как сообщает 9to5Mac, в отличие от Galaxy Fold, основной экран Mate X, кажется, вращается вокруг внешней стороны гаджета, а не прячется внутрь для защиты от возможных повреждений.

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На рекламном баннере также видно надпись, что Mate X будет поддерживать работу в сетях 5G, что тоже очень интересно.

Дата анонса. Посмотрим, что покажет Huawei на своей презентации, которая состоится уже сегодня, 24 февраля.

В октябре во время анонса Mate 20 и Mate 20 Pro исполнительный директор Huawei Ричард Ю говорил, что компания работает над "сложными смартфонами 5G". А на приглашении Huawei MWC был намек на показ гибкого устройства на выставке.

Отметим, другие компании, включая LG, Royole, TCL, Xiaomi тоже работают над подобным новым форматом мобильной электроники.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Huawei MWC 2019 5G
Источник: 24 Канал
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