Huawei разработала приложение, которое поможет слепым узнать об эмоциях собеседника

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Huawei разработала приложение, которое поможет слепым узнать об эмоциях собеседника
Huawei разработала приложение, которое поможет слепым узнать об эмоциях собеседника / Фото из открытых источников

Компания Huawei разработала приложение для смартфона, которое способно распознавать эмоции человека и воспроизводить соответствующие им звуки. Разработчики считают, что эта разработка поможет людям с проблемами зрения лучше понимать эмоции собеседников.

Об этом сообщает New Atlas.

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Разработчики из Huawei создали приложение Facing Emotions, которое способно распознавать эмоции людей перед камерой смартфона и сообщать о них пользователю удобным способом. Во время работы программы смартфон можно держать в руках или поместить в специальный чехол. Приложение использует камеру на задней панели смартфона и распознает с ее помощью эмоции по мимике на лице. Разработчики научили алгоритм распознавать семь типов эмоций: счастье, удивление, печаль, страх, гнев, презрение и отвращение.

Facing Emotions
Интерфейс приложения Facing Emotions

После распознавания мимики приложение воспроизводит соответствующий ей звук, а также отображает на экране модель лица с такой эмоцией. При этом изображение на экране отображается желтым и черным цветом, благодаря чему его контраст повышается и его легче увидеть людям со слабым зрением.

Приложение опубликовали в магазине Google Play, но оно доступно только для смартфона Huawei Mate 20 Pro. Компания утверждает, что это обусловлено используемым в нем процессором. Стоит отметить, что процессор HiSilicon Kirin 980 установлен еще в пяти моделях смартфонов, однако на них программа пока не работает.

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Теги: Техно Huawei Интернет Приложения
Источник: Техно
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