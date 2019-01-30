Huawei представила смартфон Y6 Pro (2019), который получил корпус из кожи

Китайская компания Huawei представила свой новый смартфон Y6 Pro (2019). Официальная презентация прошла на Шри-Ланке. Новинка относится к средней ценовой категории.

Huawei Y6 Pro (2019) оснащен экраном с диагональю 6,09 дюйма и разрешением 1520x720 пикселей. Фронтальную камеру, которая имеет разрешение 8 Мп, спрятали в каплевидном вырезе вверху экрана.

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Разработчики не назвали процессор, который получила новинка, но отметили, что Y6 Pro (2019) работает с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти.



О процессоре пока ничего не известно

Основная камера имеет один модуль с разрешением 13 Мп. За автономность отвечает батарея, емкостью 3000 мАч.

Также смартфон поддерживает технологию распознавания лица. А вот сканера отпечатков пальцев совсем нет. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.



Презентация прошла на Шри-Ланке

Чем особенный. Как уже было сказано, корпус смартфона изготовлен из кожи, правда точно неизвестно – это натуральная ткань или кожезаменитель.

Huawei Y6 Pro (2019) поступит в продажу в коричневом и черном цветах. Цена пока не озвучена.

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