Игра Atomic Heart может никогда не дойти до пользователей: детали

Игра Atomic Heart стала объектом обсуждения большого количества профильных изданий, в частности из-за проблем, которые возникли с проектом. Сотрудники Mundfish вообще сообщили, что работу над новой игрой начали с нуля, из-за недостатка человеческих ресурсов.

Поводом для расследования всех в отношении игры послужил опубликованный недавно геймплей, который многим выдался подделкой. После ролика по сети начали расползаться тревожные слухи о плачевном состоянии экшена и команды, которая стоит за его созданием, сообщает 4PDA.

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Автор поста сообщает, что на его призыв откликнулись девять человек – это бывшие и действующие сотрудники Mundfish, которые согласились поделиться информацией и выделили основные проблемы игры Atomic Heart.

Проблемы с руководством. Опрошенные рассказали, что во главе студии стоят некомпетентные в геймдеве руководители. Опытный маркетолог, уверенный в необязательности хорошего геймплея и сильного сюжета, бывшая модель, которая ничего не понимает в разработке, но часто в нее вмешивается, и продюсер, который не противоречит своим коллегам. Ключевой фигурой источника назвали Артема Галеева – он отвечает за "дизайн, сеттинг и все, что людям нравится в этой игре".

Трейлер геймплея Atomic Heart – смотрите видео

Инсайдеры утверждают, что в руководстве и кроется беда: силами маркетолога и дизайнера Atomic Heart получается эффектной и привлекательной, но она вряд ли способна заинтересовать пользователей.

Отсутствие четкого плана. Разработка и добавление новых элементов идет стихийно. У студии нет четкого плана, идеи часто возникают после знакомства с другими играми: в разные периоды управленцы просили программистов сделать "как в DOOM", или "как в Dark Souls и Prey". Кроме того, большую часть сил бросили на визуальную составляющую, поэтому сам экшен очень линейный.

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Перезапуск игры. Сотрудники Mundfish также сообщили, что в какой-то момент создания игры провели перезапуск, начав практически с нуля. Но даже летом 2018 года, когда "советский BioShock" был более завершенным, чем сейчас, его все равно можно было пройти всего за 15 минут.

Нехватка сотрудников. Одна из причин перезагрузки – нехватка сотрудников. Студия постоянно находится в режиме текучести кадров, а опытных программистов и дизайнеров заменяют людьми без нужных навыков. Показатели о текущем составе компании разнятся: кто-то говорит о нескольких десятках человек, кто-то – о 8-12 работниках.

Трейлер игры Atomic Heart – смотрите видео

В статье нет конкретных доказательств и однозначных фактов, и относиться к ней стоит соответственно: как к слухам, пусть и весьма тревожным для будущего Atomic Heart.

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