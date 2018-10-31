Игра Red Dead Redemption 2 установила несколько невероятных рекордов

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Игра Red Dead Redemption 2 установила несколько невероятных рекордов
Игра Red Dead Redemption 2 установила несколько невероятных рекордов / Фото из свободных источников

Через несколько дней после официального выхода игры Red Dead Redemption 2 ее создатели поделились статистикой реализации своего проекта. В частности прибыль от продаж в первые выходные оставила позади не только культовую GTA V, но и некоторые голливудские блокбастеры, вроде "Мстители: Война бесконечности".

Об этом сообщает Wccftech.

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И хотя Red Dead Redemption 2 не смогла повторить достижения GTA V, которая в первые же три дня принесла издательству 1 миллиард долларов, вестерн все же добавил в копилку Take-Two новые рекорды. За аналогичный срок RDR2 собрала 725 миллионов. Поскольку релиз пришелся на пятницу, этой суммы оказалось достаточно, чтобы стать лидером в нескольких категориях.

  1. Самые успешные первые выходные среди всех развлекательных релизов (включая фильмы и музыкальные альбомы).
  2. Самый успешный развлекательный релиз 2018 года.
  3. Наиболее предварительно заказанная игра в PlayStation Network.
  4. Наибольшие продажи за первый день в PlayStation Network.
  5. Наибольшие продажи за первые три дня в PlayStation Network.


Для сравнения, картина "Мстители: Война бесконечности" в первые выходные собрала 641 миллион долларов, и это были самые большие показатели развлекательного релиза. А вот GTA V, дебютная выручка которой больше, чем у фильма и RDR2, не могла претендовать на это звание за время выхода: криминальный боевик увидел свет во вторник и не смог побороться за звание лучшего развлечения субботы и воскресенья.

Трейлер игры Red Dead Redemption 2 – смотрите видео

 

Напомним, Red Dead Redemption 2 официально увидела свет 26 октября на PlayStation 4 и Xbox One. К слову, PC-геймеры так и не дождались какой-либо информации о выходе игры вне консолями, однако все еще надеются поиграть в хитовый вестерн на своем компьютере.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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