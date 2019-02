Дату выхода игры The Outer Worlds рассекретили в Steam

Многие геймеры с нетерпением ждут выхода игры The Outer Worlds от американской студии Obsidian Entertainment. И недавно в Steam появилась страница игры с датой выхода RPG.

Как сообщает Overclockers, во время презентации разработчики пообещали выпустить The Outer Worlds до конца 2019 года без точных временных привязок.

Дата релиза. Накануне на странице проекта в Steam на короткое время появилась дата релиза игры – 6 августа 2019 года. Однако затем она была удалена. Видимо, Obsidian не желает публиковать дату релиза в данный момент и эта информация появилась в Steam по ошибке из-за одного из сотрудников.

Трейлер игры The Outer Worlds – смотрите видео

Что известно о разработчиках? Отметим, над The Outer Worlds работала студия Obsidian Entertainment, которая причастна к выпуску таких игр, как Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Pillars of Eternity и других интересных проектов. Более того, Obsidian Entertainment, основанная выходцами из легендарной Black Isle Studios, из-под пера которых вышли Fallout 1/2, Planescape: Torment и Icewind Dale.

Что известно об игре The Outer Worlds? Это обширная RPG с открытым миром, для завершения которой требуется от 15 до 40 часов. Проект будет основан на Unreal Engine 4 от Epic Games, поэтому видимо появится и в Epic Games Store. Хотя данная информация пока не подтверждена.

