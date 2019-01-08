Игровой планшет ASUS ROG Mothership получил мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080

Компания ASUS на выставке CES 2019 представила новые геймерские устройства бренда Republic Of Gamers. Наиболее необычной новинкой стал гибридный компьютер ROG Mothership, который выполнен в форм-факторе планшета.

Об этом сообщает 4PDA.

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Внешне ROG Mothership напоминает Microsoft Surface Pro. Мобильным устройство назвать крайне сложно: он оснащен 17,3-дюймовым дисплеем, имеет толщину 3 сантиметра и весит почти 5 килограмм. Зато начинка планшета ничем не уступает топовым игровым ноутбукам.

ASUS ROG Mothership получил 17,3-дюймовый дисплей

ROG Mothership оснащен откидной подставкой для установки на столе. Экран не сенсорный, поэтому полноценно взаимодействовать с компьютером без мыши и клавиатуры невозможно. Последняя поставляется в комплекте и подключается с помощью магнитного крепления (получается полноценный ноутбук), кабелем через USB Type-C или с помощью Wi-Fi 2,4 ГГц. Кроме того, клавиатура складывается пополам, так что ее можно использовать отдельно от ROG Mothership.

ASUS ROG Mothership поступит в продажу до конца 2019 года

Под 17,3-дюймовый Full HD-дисплеем с частотой обновления 144 Гц разместились процессор Intel Core i9-8950HK, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ оперативной памяти и RAID 0 массив из трех NVMe SSD-накопителей по 512 ГБ.

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По заверениям производителя, центральный и графические процессоры работают на повышенных частотах, что стало возможным благодаря использованию мощной системы охлаждения.

ASUS ROG Mothership имеет не сенсорный дисплей

В продажу ROG Mothership должен поступить в первом квартале 2019 года. Цена новинки пока не объявлена.

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