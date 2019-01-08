Игровой планшет ASUS ROG Mothership получил мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080

37 Читати новину українською
ASUS ROG Mothership: обзор, характеристики, фото
ASUS ROG Mothership: обзор, характеристики, фото / Ungeek

Компания ASUS на выставке CES 2019 представила новые геймерские устройства бренда Republic Of Gamers. Наиболее необычной новинкой стал гибридный компьютер ROG Mothership, который выполнен в форм-факторе планшета.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Ноутбуки ASUS с неанонсированными видеокартами NVIDIA GeForce RTX уже можно приобрести

Внешне ROG Mothership напоминает Microsoft Surface Pro. Мобильным устройство назвать крайне сложно: он оснащен 17,3-дюймовым дисплеем, имеет толщину 3 сантиметра и весит почти 5 килограмм. Зато начинка планшета ничем не уступает топовым игровым ноутбукам.

ASUS ROG Mothership

ASUS ROG Mothership получил 17,3-дюймовый дисплей

ROG Mothership оснащен откидной подставкой для установки на столе. Экран не сенсорный, поэтому полноценно взаимодействовать с компьютером без мыши и клавиатуры невозможно. Последняя поставляется в комплекте и подключается с помощью магнитного крепления (получается полноценный ноутбук), кабелем через USB Type-C или с помощью Wi-Fi 2,4 ГГц. Кроме того, клавиатура складывается пополам, так что ее можно использовать отдельно от ROG Mothership.

ASUS ROG Mothership

ASUS ROG Mothership поступит в продажу до конца 2019 года

Под 17,3-дюймовый Full HD-дисплеем с частотой обновления 144 Гц разместились процессор Intel Core i9-8950HK, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ оперативной памяти и RAID 0 массив из трех NVMe SSD-накопителей по 512 ГБ.

Читайте также: Acer TravelMate X3410: представили мощный и легкий ноутбук для путешественников

По заверениям производителя, центральный и графические процессоры работают на повышенных частотах, что стало возможным благодаря использованию мощной системы охлаждения.

ASUS ROG Mothership

ASUS ROG Mothership имеет не сенсорный дисплей

В продажу ROG Mothership должен поступить в первом квартале 2019 года. Цена новинки пока не объявлена.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Гаджеты Техно Игры ноутбук планшеты Asus NVIDIA CES 2019 Обзоры
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
7 января 20:10 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 11209
Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
7 января 16:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
Анастасія Можаровська 552
Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
6 января 20:06 Выдающиеся события в космической отрасли, о которых стоит знать каждому
Михайло Года 459
Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
5 января 20:02 Самые лучшие смартфоны декабря – рейтинг Техно 24
1062
Что подарить на Рождество 2018: полезные гаджеты
4 января 19:07 Что подарить на Рождество 2018: полезные гаджеты
Анастасія Можаровська 1502
ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому
2 января 21:05 ТОП-5 фильмов и мультфильмов о роботах, которые стоит увидеть каждому
Анастасія Можаровська 1487
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук