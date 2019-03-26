Игровой сервис Apple Arcade представили официально

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Игровой сервис Apple Arcade представили официально
Игровой сервис Apple Arcade представили официально / The Verge

Похоже, Apple решила захватить рынок игр. На презентации 25 марта купертиновцы представили новый сервис, получивший название Apple Arcade.

Особенности нового сервиса. Apple Arcade – новый подход к распространению игр. Этот сервис будет встроен прямо в App Store для iOS, macOS и tvOS.

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После оформления ежемесячной подписки пользователи получат доступ к премиум-играм без рекламы, доната и любых других встроенных покупок. На старте Apple добавит более 100 эксклюзивных проектов. Также компания пообещала регулярно пополнять каталог.

Apple Arcade
На старте запуска Apple Arcade получит более 100 эксклюзивных игр

Все игры в сервисе Apple Arcade будут поддерживать оффлайн-режим, так что любую из них можно будет загрузить на устройство и играть без доступа к интернету.

Презентация Apple Arcade – смотрите видео

Дата выхода и цена. Релиз Apple Arcade состоится осенью (вероятно, в сентябре вместе с iOS 13). Сервис будет доступен в более чем 150 странах по всему миру. Стоимость подписки объявят позже.

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Теги: Техно Новости Техно Apple Игры
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