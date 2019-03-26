Игровой сервис Apple Arcade представили официально

Похоже, Apple решила захватить рынок игр. На презентации 25 марта купертиновцы представили новый сервис, получивший название Apple Arcade.

Особенности нового сервиса. Apple Arcade – новый подход к распространению игр. Этот сервис будет встроен прямо в App Store для iOS, macOS и tvOS.

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После оформления ежемесячной подписки пользователи получат доступ к премиум-играм без рекламы, доната и любых других встроенных покупок. На старте Apple добавит более 100 эксклюзивных проектов. Также компания пообещала регулярно пополнять каталог.



На старте запуска Apple Arcade получит более 100 эксклюзивных игр

Все игры в сервисе Apple Arcade будут поддерживать оффлайн-режим, так что любую из них можно будет загрузить на устройство и играть без доступа к интернету.

Презентация Apple Arcade – смотрите видео

Дата выхода и цена. Релиз Apple Arcade состоится осенью (вероятно, в сентябре вместе с iOS 13). Сервис будет доступен в более чем 150 странах по всему миру. Стоимость подписки объявят позже.

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