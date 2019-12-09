Илон Маск назвал дату выхода первого электрического квадроцикла – Tesla Cyberquad

Хотя квадроцикл с электродвигателем Tesla и представили вместе с футуристическим пикапом Cybertruck, компания не объявила о дате релиза необычной новинки во время презентации. Однако в своем Twitter Илон Маск рассказал о сроках релиза Cyberquad и намекнул на дальнейшее развитие линейки.

Бизнесмен по-прежнему не раскрывает технических характеристик будущей новинки, но уже поделился датой выпуска Tesla Cyberquad.

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Дата выхода квадроцикла

По его словам, квадроцикл дебютирует в конце 2021 года одновременно с первыми моделями пикапа. Ранее стало известно, что новинка будет помещаться в кузове Cybertruck и сможет заряжаться от аккумуляторов через интегрированную розетку.

Мы планируем выпустить его в одно время с пикапом. Двухместный электрический квадроцикл, разработанный для использования в связке с Cybertruck – это будет забавно!

– заявил Илон Маск.

Он также добавил, что "будет круто" иметь в качестве опции внедорожный электромотоцикл, но позже опроверг свое заявление, сообщив, что Tesla никогда не будет выпускать ничего подобного для дорог общего пользования.



Tesla Cyberquad

По словам предпринимателя, он сам едва не погиб под грузовиком, катаясь в возрасте 17 лет, и считает электрические мотоциклы слишком опасными.

We’ll aim to have it come out same time as truck. Two seater electric ATV designed to work with Cybertruck will be fun! Electric dirt bikes would be cool too. We won’t do road bikes, as too dangerous. I was hit by a truck & almost died on one when I was 17. — Elon Musk (@elonmusk) December 8, 2019

Цена и подробные характеристики

Цена и спецификации Tesla Cyberquad производителем еще не объявлены.

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