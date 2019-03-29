Инсайдеры рассекретили дизайн новых iPhone XI

Новую линейку iPhone представят только осенью, однако информация о будущих новинках уже появляется в сети. Вслед за первыми изображениями iPhone XI в сети опубликовали чертежи, раскрывающие особенности дизайна нового смартфона.

Как сообщает Phone Arena, детальное схематическое изображение корпуса смартфона, опубликованное китайским источником в Twitter, вероятно предназначенное для сотрудников сборочной линии.

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Дизайн и камера. На это намекает специфическая разметка документа, характерная для рабочих чертежей. Контуры неназванного аппарата схожи с уже выпущенным iPhone Xs, но вырезы для модуля камеры существенно отличаются от актуального модельного ряда смартфонов Apple.



Инженерные чертежи iPhone XI

Судя по схеме, новинка будет оснащена тройной основной камерой с асимметричным расположением сенсоров. Ранее о такой компоновке сообщал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (он же OnLeaks), который разместил в своем блоге сравнения новой утечки с предыдущей.



iPhone XI получит тройную основную камеру

Другие детали. Относительно модели будущего iPhone источники разошлись во мнениях: по разным данным, речь может идти как о новом "бюджетном" iPhone Xr, так и о флагманском iPhone XI. Технические характеристики аппарата по-прежнему неизвестны.

Дата анонса. Ожидается, что Apple традиционно представит обновленную линейку смартфонов в сентябре.

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