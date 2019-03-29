Инсайдеры рассекретили дизайн новых iPhone XI

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Инсайдеры рассекретили дизайн новых iPhone XI
Инсайдеры рассекретили дизайн новых iPhone XI / Фото из открытых источников

Новую линейку iPhone представят только осенью, однако информация о будущих новинках уже появляется в сети. Вслед за первыми изображениями iPhone XI в сети опубликовали чертежи, раскрывающие особенности дизайна нового смартфона.

Как сообщает Phone Arena, детальное схематическое изображение корпуса смартфона, опубликованное китайским источником в Twitter, вероятно предназначенное для сотрудников сборочной линии.

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Дизайн и камера. На это намекает специфическая разметка документа, характерная для рабочих чертежей. Контуры неназванного аппарата схожи с уже выпущенным iPhone Xs, но вырезы для модуля камеры существенно отличаются от актуального модельного ряда смартфонов Apple.

iPhone XI
Инженерные чертежи iPhone XI

Судя по схеме, новинка будет оснащена тройной основной камерой с асимметричным расположением сенсоров. Ранее о такой компоновке сообщал известный инсайдер Стив Хеммерстоффер (он же OnLeaks), который разместил в своем блоге сравнения новой утечки с предыдущей.

iPhone XI
iPhone XI получит тройную основную камеру

Другие детали. Относительно модели будущего iPhone источники разошлись во мнениях: по разным данным, речь может идти как о новом "бюджетном" iPhone Xr, так и о флагманском iPhone XI. Технические характеристики аппарата по-прежнему неизвестны.

Дата анонса. Ожидается, что Apple традиционно представит обновленную линейку смартфонов в сентябре.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Apple iPhone
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