Intel и Microsoft занялись выращиванием огурцов

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Искусственный интеллект от Microsoft лучше всего выращивает огурцы
Искусственный интеллект от Microsoft лучше всего выращивает огурцы / VentureBeat

Компания Microsoft стала лидером по выращиванию культурных растений в теплицах, которыми управляет искусственный интеллект. Производитель программного обеспечения выбрал для эксперимента огурцы, потому что их роботизированная культивация неплохо отработана.

Об этом сообщает портал VentureBeat.

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Начатое еще в сентябре соревнование искусственных овощеводов продлится до декабря, когда будут подведены окончательные итоги. Соревнование проводит голландский Университет Вагенингена, а участвуют в нем Intel, Microsoft и китайский холдинг Tencent. Четвертым участником является команда живых овощеводов из Нидерландов, которая использует технологии, принятые в тепличных хозяйствах этой страны сейчас.

Участие людей в работе автоматизированных теплиц ограничивается сбором листьев и сбором урожая. В человеческой команде, разумеется, они больше.

Для чего Intel и Microsoft выращивают огурцы – смотрите видео

 

На данный момент AI от Microsoft занимает первое место, следом идут Tencent, люди и почетное четвертое место занимает Intel. Скорее всего, это означает, что компьютерные системы уже сейчас способны справляться с тепличным хозяйством, как минимум, не хуже людей.

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Теги: Техно Искусственный интеллект Microsoft Intel
Источник: Техно
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