Intel может представить дискретные видеокарты в этом году: детали

Недавно вышло масштабное обновление для драйвера Intel под операционную систему Linux. Главным образом обновление касается областей памяти в графическом драйвере, что свидетельствует о скором выходе собственных дискретных видеокарт "синего" чипмейкера.

Детали обновления. Как сообщает ресурс Phoronix, обновление включало в себя 42 патча и более четырех тысяч строк кода, при этом оно касалось представления концепции областей памяти в графическом драйвере.

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Суть в том, что концепция областей памяти добавляется в драйвер DRM ядра Intel. Иначе говоря, речь идет об использовании различных областей системной памяти, в том числе графической, для разных задач.

О чем это свидетельствует? До этого момента в процессорах Intel в качестве видеопамяти использовалась обычная оперативная память, не считая версий с графикой Vega. Несмотря на то, что в описании нет конкретный упоминаний о дискретной графике, инсайдеры склоняются именно к этой мысли.

Анонс новых дискретных видеокарт Intel – смотрите видео

Хотя остается небольшая вероятность того, что компания готовит очень специфическое и узкоспециализированное устройство.

Однако, скорее всего, новая возможность предназначена для дискретных графических карт Intel с выделенной видеопамятью, которые должны появиться в 2020 году. Косвенно это подтверждает и тот факт, что патч не касается любой существующей аппаратной поддержки, даже ожидаемых интегрированных ускорителей Gen 11, которые появятся в будущих процессорах Ice Lake.

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Когда Intel может представить видеокарты? Официального заявления, понятно, еще нет, но судя по утечкам, опытные версии чипов с графикой Xe уже тестируют в лабораториях Intel. При этом такая поспешность может указывать на то, что компания представит некое готовое решение в ближайшие месяцы.

Однако наверняка оно сначала попадет в руки партнеров "голубого гиганта" для создания конечных устройств.

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