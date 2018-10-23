Не секрет, что корпорация Intel имеет некоторые проблемы с освоением 10-нанометровых технологических норм. Изначально планировалось, что выпуск CPU по новым техпроцессам начнется еще в 2015 году, однако сейчас появилась информация, что из-за постоянных переносов сроков чипмейкер планирует вообще отказаться от этой затеи.

Об этом сообщает Overclockers.

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Последние несколько лет специалисты Intel заняты модернизацией 14-нм норм, которые применялись еще для изготовления чипов на архитектуре Broadwell.

По информации веб-издания SemiAccurate, после ряда неудач и неоднократного переноса сроков массовой доступности 10-нм процессоров, Intel намерена совсем отказаться от освоения данного техпроцесса. В пользу такого развития событий свидетельствует и предстоящая реорганизация подразделения Technology and Manufacturing Group. Идеальное время, чтобы "похоронить" 10-нм нормы и приступить к разработке нового техпроцесса "с нуля", пытаясь избежать проблем, характерных для его предшественника.

Сейчас трудно предсказать, как отразится на дорожных картах Intel будущий отказ от перехода на 10-нм технологические нормы. Данное решение точно негативно скажется на финансовом здоровье чипмейкера и сыграет на руку главному конкуренту "синих" – компании Advanced Micro Devices, что не обладает собственными производственными мощностями.



Характеристики новых процессоров AMD Ryzen 3000

Отметим, в первой половине следующего года AMD намерена выпустить линейку серверных процессоров EPYC на архитектуре Zen 2, за которой последуют настольные решения Ryzen 3000 серии. В обоих случаях CPU будут изготавливаться на фабриках контрактного чипмейкера TSMC по 7-нанометровым нормам.

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