Intel планирует представить гибкий смартфон: детали

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Intel планирует представить гибкий смартфон
Intel планирует представить гибкий смартфон / LETSGODIGITAL

Компания Intel запатентовала сложный смартфон под управлением Windows. Главной особенностью устройства станет большой экран, который в разложенном состоянии напоминать планшет.

Кроме того, среди всех гибких устройств, которые уже анонсировали, новинка от Intel будет отличаться операционной системой, сообщает 4PDA.

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Такое решение "синих" вызывает довольно противоречивые мнения. С одной стороны, операционная система Windows уже показала себя не с лучшей стороны на смартфонах. Впрочем, если Intel сделает акцент на том, что новинку будут использовать как планшет, то такое решение вполне оправдано. К слову, компания уже заявила о поддержке стилуса в своем смартфоне.

Гнучкий смартфон Intel
Intel запатентовала гибкий смартфон

Гнучкий смартфон Intel

Гибкий смартфон от Intel будет работать на операционной системе Windows

К сожалению, больше деталей относительно гибкого смартфона Intel не сообщает.

Маловероятно, что гаджет появится на рынке в ближайшее время, однако он демонстрирует интерес крупных вендоров в области гибких устройств.

 

 

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Теги: Техно Смартфоны Intel Разработки
Источник: Техно
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